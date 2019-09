Nooit te vroeg om af te tellen: Netflix geeft nu al alle kerstfilms voor 2019 prijs MVO

06 september 2019

16u00 4 Film De zomer is amper voorbij of Netflix telt al af naar de kerstperiode. De streamingdienst laat vandaag al weten welke themafilms we zullen bekijken tijdens de feestdagen van 2019.

Geen kerstperiode zonder een pak nieuwe kerstfilms, natuurlijk. Het is nog even wachten op alle trailers, maar we weten alvast welke films Netflix nog in het verschiet heeft liggen.

1. ‘A Christmas Prince: The Royal Baby’

Bijna zo spannend als het babynieuws van de Britse Meghan en Harry: ook prins Richard en journaliste Amber uit ‘The Christmas Prince’-reeks verwachten een kindje. Na het verhaal over hun ontmoeting en de sequel over hun huwelijk, krijgen we nu vanop de eerste rij hun zwangerschap te zien. De filmreeks is zowat een traditie voor Netflix, elke kerst verschijnt een vervolg op het verhaal.

2. ‘Home For Christmas’ (seizoen 1)

Met een paar films kom je de hele maand december natuurlijk niet door, dus Netflix voorziet ook een leuke Scandinavische serie. ‘Home For Christmas’ werd gemaakt door de bedenkers van de populaire Zweedse reeks ‘Quicksand’. Het draait allemaal rond Johanne, een vrouw die al veel te lang vrijgezel is naar haar zin. Tegen Kerstmis wil ze graag een lief vinden, dus gaat ze vierentwintig dagen aan een stuk non-stop op zoek naar de ideale man.

3. ‘Christmas In The Wild’

Kerstmis op een safari in Afrika doorbrengen met je grote liefde, het klinkt als een goed plan. Behalve in ‘Christmas In The Wild’, want ons hoofdpersonage wordt de dag voor het vertrek gedumpt door haar man. Leuk weetje, de hoofdrol in kwestie wordt vertolkt door Kristin Davis, die we nog kennen als Charlotte uit ‘Sex And The City’. Het zou natuurlijk geen romantische kerstfilm zijn als Kristin niet alsnog een knappe hunk tegen het lijf liep in Afrika: een olifantenverzorger die haar feestdagen weer een pak feestelijker maakt. Acteur Rob Lowe wordt haar tegenspeler.

4. ‘The Knight Before Christmas’

Net als vorig jaar in ‘The Princess Switch’, krijgen we dit jaar alweer een kerstfilm met Vanessa Hudgens in de hoofdrol. Dit keer begint ze geen romance met een prins, maar wél met een ridder uit de Middeleeuwen, in ‘The Knight Before Christmas’. Hoe al dat tijdreizen precies in zijn werk gaat, zien we later dit jaar.

5. ‘Klaus’

Tot slot is er nog Klaus, een geanimeerde prent waar al jaren aan gewerkt wordt, onder andere door één van de mannen achter het succesvolle ‘Despicable Me’. Het leven van een doorsnee postbode verandert abrupt wanneer hij naar de Noordpool wordt gestuurd. Daar leert hij een geheimzinnige speelgoedmaker kennen...