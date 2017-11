Nog zeker 10 jaar aan Star Wars films gepland MVO

Producent Lucasfilm kondigde zopas aan dat ze nog zeker 10 jaar aan Star Wars films hebben gepland.

Ondanks het overlijden van Carrie Fisher, die de rol van de iconische prinses Leia vertolkte, ziet men geen reden om het Star Wars universum af te sluiten voor het grote publiek.

"Waarom zouden we stoppen?" aldus Kathleen Kennedy, voorzitter van Lucasfilm. "We blijven verdergaan met onze nieuwe personages: Rey, Poe, BB-8... Maar we willen zeker ook samenwerken met nieuwe acteurs, die ons kunnen meenemen naar plaatsen waar we nog nooit geweest zijn."

"Het is een 'galaxy far, far away'," benadrukt Kennedy. "De mogelijkheden zijn dus eindeloos."

De eerstvolgende prent in de reeks, Star Wars: The Last Jedi, is vanaf 15 december te zien in de bioscoop.