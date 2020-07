Nog te verschijnen ‘The Batman’ krijgt spin-off LOV

14 juli 2020

13u30 0 Film Als alles goed gaat, verschijnt in oktober 2021 ‘The Batman’ in de bioscoopzalen. In de reboot van de bekende franchise zal Robert Pattinson de hoofdrol spelen. En voor de fans is er alvast goed nieuws, want nog voor de film er is, werd al aangekondigd dat er een spin-offserie komt.

Matt Reeves kruipt in de regiestoel voor ‘The Batman’, en neemt er al meteen een nieuwe opdracht bij, want hij werkt ook mee aan de nieuwe spin-offserie. Veel details zijn verder niet bekendgemaakt. Zo is het onduidelijk of de cast uit de film ook voor de serie in de huid van hun personage zal kruipen.

“Dit is een geweldige kans, niet alleen om de wereld die ik voor de film heb gemaakt verder uit te breiden, maar ook om deze dieper te ontdekken, wat alleen in een langer format mogelijk is”, reageerde een enthousiaste Reeves. De spin-offserie verschijnt op streamingplatform HBO Max. Wanneer dat precies zal zijn, is nog niet bekend.

The Batman

Volgens Reeves zal ‘The Batman’ geen typische Batman-verfilming worden zoals we die gewoon zijn. “Hij krijgt een besliste detective-vibe en een ‘noir’ kantje”, klinkt het. Wel zou het gaan om een trilogie, zoals bij de vorige Batman-films. De opnames voor ‘The Batman’ zijn in januari van start gegaan, maar liepen vertraging op door de coronacrisis.