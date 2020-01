Nog nooit een grote prijs gewonnen: gaat Scarlett Johansson dit jaar met de Globe en de Oscar lopen? Wordt het éindelijk haar jaar? Melissa Van Ostaeyen

05 januari 2020

15u00 0 Film Ze wordt soms de vrouwelijke Leonardo DiCaprio genoemd: ze is razend populair, geliefd bij jong en oud, heeft overduidelijk veel talent én ze heeft een pak ervaring onder de gordel, maar toch heeft Scarlett Johansson nog nooit een grote filmprijs in ontvangst mogen nemen. Dit jaar, dankzij haar glansrijke rol in ‘Marriage Story’, lijkt daar eindelijk verandering in te komen.

Ze is niet alleen een zeer geliefde, maar ook de best betaalde actrice ter wereld: vorig jaar verdiende ze zo’n 50 miljoen euro. Scarlett Johansson op je filmposter zetten is een vast recept voor succes. Maar niét voor de actrice zelf, zo blijkt. Toch niet wat prestigieuze awards betreft: hier en daar won ze wel eens een MTV Award of een BAFTA, maar een Golden Globe of Oscar heeft ze nog niet op haar kast staan. Het is al van 2006 geleden dat ze voor de Golden Globes überhaupt op het lijstje met genomineerden stond, en voor de Oscars kwam ze zelfs nog geen enkele keer in aanmerking.

‘Marriage Story’

Maar nu wordt Johansson genoemd als een grote kanshebber voor die kleppers, en die commotie kwam er dankzij ‘Marriage Story’. Eén van de vele pogingen van Netflix om dit jaar een karrenvracht aan prijzen in de wacht te slepen, naast onder andere ‘The Irishman’ en ‘The Two Popes’. De film verscheen pas in december 2019 op het streamingplatform, maar katapulteerde zich meteen tot filmsensatie van het jaar.

‘Marriage Story’ is een scherpzinnig en meelevend portret van de Oscargenomineerde filmmaker Noah Baumbach over het uiteenvallen van een huwelijk, maar ook over een gezin dat op één of andere manier toch bij elkaar blijft. Een diep menselijk en herkenbaar verhaal dat volledig leunt op de acteerprestaties van Johansson en haar tegenspeler, de Oscargenomineerde Adam Driver (‘BlacKkKlansman’, ‘Star Wars: The Rise Of Skywalker’). Met als pièce de résistance een hartverscheurende één-op-één-scène tussen Scarlett en Adam, waarin een woordenwisseling kalm begint, maar uitdraait op een roepend en tierend fiasco. We zien het Oscarclipje voor onze neus ontrafelen.

Verkeerde keuzes

Dat Scarlett tot op de dag van vandaag nog geen grote prijzen heeft, valt deels te wijten aan een reeks teleurstellende carrièrekeuzes. Om te beginnen was er ‘Ghost In The Shell’ (2017), een prent die zich afspeelde in Azië én gebaseerd was op Japans bronmateriaal. Dat de blanke Scarlett de hoofdrol vertolkte, schoot bij veel fans in het verkeerde keelgat. “Dit is whitewashing”, klonk het. “Een blanke actrice die de rol van een Aziatisch meisje vertolkt, terwijl er zó veel goede Aziatische actrices zijn.” Volgens velen had Johansson de rol dus nooit mogen aannemen.

Na dat schandaal had ze haar lesje nog niet geleerd. Even later maakte ze bekend dat ze de rol van een transgendervrouw zou spelen. Ook dat zorgde voor zodanig veel tegenspraak dat ze haar woorden moest inslikken. Ze trok zich terug uit het project en formuleerde een verontschuldiging. “Persoonlijk vind ik dat, in een ideale wereld, iedere acteur wie dan ook zou mogen spelen en dat kunst, in al haar vormen, immuun moet zijn voor politieke correctheid. Dat punt probeerde ik te maken, maar dat kwam niet helemaal goed over.” Niet echt, want de uitspraak bezoedelde haar reputatie nog meer...

Controverse

Daarnaast droeg Scarlett net iets te vaak het hart op de tong. Haar jarenlange associatie met de controversiële regisseur Woody Alleen speelde niet bepaald in haar voordeel. Vaak verdedigde ze hem in de media, ook al werd hij beschuldigd van seksueel misbruik. “Als we iets hebben geleerd van de afgelopen twee jaar, dan is het wel dat je absoluut mannelijke roofdieren moet blijven geloven die hun onschuld blijven volhouden”, reageerde Dylan, Allens dochter en vermeend slachtoffer, sarcastisch op social media. Ook schreef ze dat Scarlett in haar ogen geen begrip toont voor dergelijke issues, terwijl ze eerder juist haar steun uitsprak voor de #MeToo-beweging. “Dat is hypocriet”, klonk het.

Superhelden winnen altijd, maar geen prijzen

Minder teleurstellend, maar wel een doodlopende straat in de awardwereld: Scarletts 10 jaar aanslepende rol als Black Widow in de succesvolle ‘Avengers’-franchise van Marvel. Films die stuk voor stuk miljoenen opbrachten, maar voor de acteurs nooit eindigden in lof van The Academy. Superhelden winnen altijd, maar géén prijzen. Het filmgenre wordt namelijk nog altijd gezien als minderwaardig aan drama’s en zelfs komedies. Toen het alom geprezen ‘Black Panther’, ook van Marvel, vorig jaar op het toneel verscheen, overwoog men éven om een extra categorie aan de Oscars toe te voegen: ‘Beste Populaire Film’. Maar dat plan werd al snel afgevoerd. Of Scarlett volgend jaar in de prijzen zal vallen voor haar eerste Marvel-solofilm ‘Black Widow’, is erg twijfelachtig.

Nu of nooit

Het is dus nu of nooit. Met al 12 prijzen op zak voor haar rol in ‘Marriage Story’ en nog tientallen nominaties die op een beslissing wachten, moet dit hét jaar van Scarlett worden. Haar grootste concurrente is Renée Zellweger, terug van weggeweest - en hoe. Voor haar rol in ‘Judy’, een prent over het leven van de Amerikaanse zangeres en actrice Judy Garland, stond ze maandenlang bekend als dé Oscarfavoriet. De plotse release van ‘Marriage Story’ in december bracht haar zo goed als zekere overwinning na enkele dagen al aan het wankelen. Een titanenstrijd tussen theatrale glamour en het breekbaar emotionele. De beslissing van de Globes valt zondagnacht, wie als overwinnaar uit de bus zal komen, weten we op maandagochtend 10 februari. De nominaties voor de Oscars worden een maandje eerder, op 22 januari, al bekendgemaakt.