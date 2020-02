Nog niet verfilmd, maar wel al prijs gewonnen: regiedebuut Veerle Baetens internationaal bekroond LOV

24 februari 2020

14u31 7 Film In 2021 start Veerle Baetens met de opnames van haar regiedebuut van ‘Het smelt’, naar het boek van Lize Spit. Hoewel er dus nog geen film is, heeft het project wel al de ArteKino International Prize gewonnen.

Met ‘Het smelt' zit Veerle Baetens voor het eerst in de regiestoel, nadat ze de afgelopen jaren als scenariste al meewerkte aan succesreeks ‘Tabula Rasa’. Ze schreef het scenario samen met Maarten Loix. De opnames daarvoor zullen in de zomer van 2021 van start gaan, maar wist ze nu al een prijs in de wacht te slepen. Het filmproject werd bekroond met de ArteKino International Prize van de Berlinale Co-Production Market, waaraan een geldprijs van 6.000 euro is verbonden. Onder de internationale titel ‘The Melting’ zal de film worden gepitcht aan potentiële financierders en co-producenten.

Het boek en de film gaan over Eva, die dertien jaar na een snikhete, volledig uit de hand gelopen zomer, terugkeert naar haar geboortedorp met een blok ijs in de kofferbak. Deze keer deelt zij de lakens uit.