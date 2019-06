Nog meer pech voor ‘Bond 25': geen tijd voor opnames met Rami Malek en Daniel Craig samen SD

10 juni 2019

11u21

Bron: Metro UK 0 Film Het blijft maar tegenslagen regenen voor de makers van de nieuwste James Bond-film, die voorlopig nog geen naam heeft. Hoofdrolspeler Daniel Craig (51) mag door een enkelblessure niet filmen, en daardoor zouden zijn scènes met tegenspeler Rami Malek (38) in het gedrang komen. Die heeft namelijk nog andere verplichtingen.

Het is de ene na de andere tegenslag voor ‘Bond 25'. Eerst gaf regisseur Danny Boyle er de brui aan, daarna liep hoofdrolspeler Daniel Craig een enkelblessure op waarna de opnames lange tijd stilgelegd moesten worden, en vorige week zorgde een misgelopen stunt nog voor een explosie en een gewond crewlid. Dat leidt allemaal tot vertragingen, en die zorgen dan weer voor een nieuw probleem. Acteur Rami Malek, die de slechterik zal spelen, heeft namelijk zo'n drukke agenda, dat hij niet eindeloos kan blijven wachten tot de opnames weer verder gaan. Na ‘Bond 25' staan namelijk opnames voor een ander project ingepland en die moet de acteur ook gewoon afwerken zoals gepland.

Een insider vertelt: “Normaal gezien zouden de opnames in september beëindigd zijn, maar men heeft de cast en crew nu verteld dat de deadline naar eind oktober, mogelijk begin november is verschoven vanwege Daniels blessure en de explosie.” Maar dat zorgt wel voor problemen: “Ze moeten wel nog een moment vinden waarop Daniel en Rami samen op de set kunnen staan. Je kan geen Bond-film maken waarin 007 niet tegenover zijn vijand komt te staan. Het is logistiek echt een nachtmerrie. Ze zijn het schema helemaal opnieuw aan het bekijken en doen alles wat ze kunnen om het in orde te maken, maar de productie zal nu nog verder worden opgeschroefd.”

De film komt normaal gezien nog steeds op 3 april 2020 in de zalen.