Nog maar net in de zalen, maar makers van ‘Downton Abbey’-film dromen nu al van een vervolg Redactie

18 september 2019

11u33

Bron: ANP 0 Film Als het aan de makers van kostuumdrama ‘Downton Abbey’ ligt, komt er een vervolg op de onlangs uitgebrachte film. Dat zegt producent Gareth Neame tegen The Hollywood Reporter. Er bestaat voor de Brit, ook een van de drijvende krachten achter de gelijknamige serie, wel één voorwaarde: het publiek moet warmlopen voor de film die nu draait.

"Het enige wat we moeten bereiken, is dat fans hun huis verlaten en de film bezoeken, aangezien ze de serie altijd vanuit huis konden kijken", zegt Neame. "We moeten hen motiveren om naar de bioscoop te gaan." Doen de fans dat, dan wacht waarschijnlijk een vervolg. "We hebben al ideeën over hoe we verder willen met het verhaal.”

De eerste cijfers vanuit de bioscopen stemmen Neame waarschijnlijk hoopvol: het verhaal over het kasteel van de familie Crowley trekt volle zalen. Zo kochten in Nederland ruim 70.000 mensen in de eerste vier draaidagen een kaartje. Ook in andere landen doet de film het goed. De film loopt in België pas vanaf 25 september.

Ook een aantal van de acteurs hoopt overigens op een vervolg. Laura Carmichael, die in de serie de rol van Lady Edith Crawley vertolkt, zegt "absoluut" mee te doen aan een eventueel vervolg. "Het zou geweldig zijn om nog een film te maken." Allen Leech, die Tom Branson speelt, wacht ook even af hoe deze film het doet. Maar hij staat open voor een sequel. "Als mensen deze film leuk vinden, waarom zouden we dan geen vervolg maken?”