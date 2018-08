Nieuwste Woody Allen-film mogelijk voor altijd op het schap kv

31 augustus 2018

02u12

Bron: Reuters 0 Film 'A Rainy Day in New York', de nieuwste film van regisseur Woody Allen, zal mogelijk nooit vertoond worden. Amazon Studios deelde donderdag immers mee dat het nog geen zicht heeft op een mogelijke releasedatum, hoewel de film al in 2017 werd ingeblikt.

De 82-jarige Woody Allen brengt naar getrouwe gewoonte elk jaar een nieuwe film uit, maar nu ziet het ernaar uit dat er in 2018 niets van hem in de zalen zal verschijnen.

Amazon Studios maakte donderdag bekend dat het nog geen datum had voor de release van 'A Rainy Day in New York', met Timothee Chalamet, Rebecca Hall en Jude Law. Het bedrijf wilde niet ingaan op de redenen daarvoor. Woordvoerders van Woody Allen weigerden eveneens alle commentaar.

Richard Johnson, een columnist bij New York Post, schreef donderdag dat de film opgeborgen was "en mogelijk nooit zal worden vertoond".

#MeToo

De onzekerheid over het lot van 'A Rainy Day in New York' komt er nadat sommige Hollywoodacteurs publiek afstand genomen hebben van Woody Allen tijdens de opkomst van de #MeToo-beweging die het voorbije jaar seksueel wangedrag in de showbizzindustrie aan de kaak stelde.

Allen heeft de voorbije jaren altijd ontkend dat hij in de jaren 1990 zijn adoptiedochter Dylan Farrow heeft aangerand toen ze amper zeven jaar oud was.

Acteurs met spijt

Vorig jaar sloten Chalamet en Hall, twee hoofdrolspelers uit 'A Rainy Day in New York' zich aan bij enkele andere acteurs uit vroegere films van Woody Allen die spijt uitdrukten over hun samenwerking met de regisseur of hun geld doneerden aan organisaties die zich ontfermen over slachtoffers van seksueel misbruik.

Allens laatste film 'Wonder Wheel' met Kate Winslet deed het behoorlijk slecht toen hij in december 2017 werd uitgebracht. Hij bracht amper 1,4 miljoen dollar op aan de kassa.