Nieuwste Tarantino-film verschijnt op toepasselijke datum

Bron: Belga, NME 0 EPA Tarantino's laatste film 'The Hateful Eight' kwam uit in 2015. Film De volgende film van regisseur Quentin Tarantino komt uit op 9 augustus 2019, exact 50 jaar na de dood van actrice Sharon Tate. Sony Pictures koos voor deze begindatum, melden de gespecialiseerde media Variety en Deadline.com vrijdag. Tate, de hoogzwangere vrouw van regisseur Roman Polanski, werd op 9 augustus 1969 omgebracht door aanhangers van sekteleider Charles Manson.

Tarantino praat naar verluidt met sterren als Tom Cruise, Brad Pitt en Leonardo DiCaprio. Margot Robbie wil hij voor de rol van Tate.

Normaal gezien houdt Tarantino details van zijn filmprojecten voor zich. Maar volgens de nieuwsberichten speelt zijn nieuwe film met voorlopige werktitel '#9' zich af in Los Angeles in 1969. Een bron die het script had gelezen deelde vorige maand aan Vanity Fair mee dat de film draait rond een mannelijke tv-acteur die een succesvolle tv-reeks achter de rug heeft en zich nu op een filmcarrière wil storten. Zijn partner – eveneens zijn stuntman voor actiescènes – wil hetzelfde doen. De gruwelijke moord op Sharon Tate en vier van haar vrienden door aanhangers van Charles Manson vormt de achtergrond van het verhaal.

Bronnen die het script konden inkijken, zien een sterke gelijkenis met Tarantino’s succesfilm ‘Pulp Fiction’.

Charles Manson overleed na bijna 50 jaar gevangenis op 19 november op 83-jarige leeftijd in California. Als sekteleider zette hij zijn aanhangers aan tot een reeks brutale moorden in Los Angeles.

