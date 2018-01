Nieuwste "Star Wars"-film bracht al meer dan miljard dollar op KVE

09u35

Drie weken nadat hij in de zalen is gekomen, heeft de film 'Star Wars: The Last Jedi' al meer dan een miljard dollar aan inkomsten verzameld. Dat heeft Disney bevestigd.

Het achtste deel van de sciencefictionsaga van George Lucas stond op 31 december naar schatting op 1,040 miljard dollar (866 miljoen euro) inkomsten. Daarmee staat de film op een voorlopige 24ste plaats in de ranglijst van meest succesvolle films ooit, net voor 'Despicable Me 3' (in het Nederlands 'Verschrikkelijke ikke 3'), ook uit 2017.

Verwacht wordt dat 'Star Wars: The Last Jedi' nog een heel aantal plaatsen zal opschuiven in de ranglijst. De film moet bijvoorbeeld nog uitkomen in China.

In zijn openingsweekend bracht de nieuwste Star Wars alvast 220 miljoen dollar op in de Verenigde Staten en Canada. Alleen zijn voorganger 'Star Wars: The Force Awakens' deed het in 2015 beter. Deze laatste schopte het tot de op twee na meest succesvolle film aller tijden (met 2,07 miljard dollar inkomsten).

De meest succesvolle film aller tijden is 'Avatar' (2009). Die bracht wereldwijd 2,79 miljard dollar in het laatje. Op plaats twee staat 'Titanic' (2,19 miljard).

