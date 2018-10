Nieuwe trailer van Stephen Kings 'Pet Sematary' is huiveringwekkend MVO

10 oktober 2018

18u15 2 Film Ondertussen kennen we allemaal het klassieke griezelverhaal van schrijver Stephen King. Alleen wordt het voor de nieuwste verfilming in een modern, éxtra eng jasje gestoken.

Kinderen in lugubere griezelmaskers, donkere bossen en een kat die opstaat uit de dood: het belooft ook na Halloween nog volop te griezelen op het grote scherm.

'Pet Sematary' werd voor het eerst verfilmd in 1989. In 1992 verscheen het vervolg, 'Pet Sematary II'. Deze nieuwe prent zal in 2019 in onze zalen te zien zijn.

