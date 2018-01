Nieuwe trailer horrorfilm 'The Purge' wijst Trump aan als schuldige van jaarlijkse moordpartij MVO

31 januari 2018

14u20 1 Film 'The Purge' bestaat uit een reeks horrorfilms die een dystopische wereld waarin de Amerikaanse grondwet op een gruwelijke manier is aangepast. Eén dag per jaar is alle misdaad twaalf uur aan een stuk legaal - inclusief moord. De nieuwste trailer uit de reeks 'The First Purge' focust zich op een griezelige manier de verkiezingscampagne van huidig Amerikaans president Donald Trump.

Vele Amerikanen vrezen voor de toekomst van de democratie nu Trump aan de macht is. Trump vertoont namelijk kenmerken van een dictator, en net zulke dictatoren spelen een cruciale rol in 'The Purge'. De zogenaamde New Founding Fathers staan landgenoten toe om elkaar één dag per jaar uit te moorden, terwijl ze zelf uiteraard buiten schot blijven. Op die manier zou criminaliteit tijdens de rest van het jaar bijna niet meer voorkomen - want waarom stelen, moorden en verkrachten wanneer het niet mag, in plaats van wachten tot het legaal is?

'The First Purge' toont het rode petje met witte letters, hetzelfde soort dat Trump steeds droeg tijdens zijn verkiezingscampagne. In plaats van 'Make America Great Again', pronkt er nu de titel van de film op. Om het af te maken werd de trailer vrijgegeven op het exacte moment dat Trump zijn State of the Union toespraak begon. Daarmee sturen de filmmakers de akelige boodschap dat mannen als Trump wel eens aan de basis zouden kunnen liggen van zo'n vertekende samenleving.

Het gaat niet om een grapje, want de film komt er echt. Men zal wel tot 4 juli moeten wachten om de prent in de bioscoop te bekijken.