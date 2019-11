Nieuwe trailer ‘Bad Boys For Life’ belooft meer wapens, autostunts en humor KD

06 november 2019

18u00 0 Film Landgenoten Adil El Arbi en Bilall Fallah trokken een tijdje geleden naar de Verenigde Staten om er ‘Bad Boys For Life’ op te nemen, het derde deel in de ‘Bad Boys’-franchise. Enkele nieuwe beelden uit die prent zijn nu op de wereld losgelaten. Wereldsterren Will Smith en Martin Lawrence vertolken opnieuw de hoofdrollen en spelen agenten Mike en Marcus die nog een laatste keer de handen in elkaar slaan. En in echte Hollywoodstijl gaat dat gepaard met spectaculaire stunts, snelle achtervolgingen en een vleugje humor. “Bad boys, bad boys, what you gonna do?”

De nieuwe trailer toont ook ‘Riverdale’-ster Charles Melton en ‘High School Musical’-actrice Vanessa Hudgens. Dat zij in de film te zien is, daar wordt in de nieuwe trailer al even op ingespeeld. “Het is precies ‘High School Musical’ met wapens”, grapt Will Smith als zijn personage. Op 22 januari 2020 is de film in de zalen te zien.