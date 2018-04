Nieuwe 'Terminator'-film met Schwarzenegger uitgesteld SD

08 april 2018

13u12

Bron: De Telegraaf 0 Film De zesde film van de franchise 'Terminator' is een aantal maanden uitgesteld. Dat meldt Page Six, zo weet De Telegraaf. Volgens studio Paramount heeft het uitstel niets te maken met de recente openhartoperatie van de 70-jarige hoofdrolspeler Arnold Schwarzenegger.

In plaats van in juli 2019 komt de film nu in november 2019 uit. Volgens studio Paramount heeft het uitstel niets te maken met de recente openhartoperatie van Arnold Schwarzenegger. Volgens de studio waren de releasedatums al gewijzigd voordat de superster naar het ziekenhuis in Los Angeles ging voor wat aanvankelijk alleen het vervangen van een hartklep zou zijn.

Wegens complicaties liep het echter uit op een openhartoperatie. Schwarzenegger kwam er gelukkig goed uit en ontwaakte met de woorden: "I’m back." En dat geldt in alle opzichten: vorig jaar werd de voormalige gouverneur van Californië gevraagd voor de zesde 'Terminator'-film, die net als de eerste twee delen opnieuw geproduceerd wordt door James Cameron en geregisseerd wordt door 'Deadpool'-regisseur Tim Miller. De terugkeer van de 'Terminator' laat nu dus vier maanden langer op zich wachten.

En in België zal het wellicht nog langer duren. Het is niet bekend of en wanneer de film in België uitkomt. In Frankrijk, Duitsland en Zweden komt de film, net als in Amerika, in november 2019 uit.