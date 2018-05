Nieuwe superheldenfilm met moslima op komst bij Marvel TDS

14 mei 2018

21u50

Bron: ANP/Eigen berichtgeving 0 Film Marvel is van plan een film te maken rondom Miss Marvel, het alter-ego van de Pakistaans-Amerikaanse Kamala Khan. De producer van de blockbuster 'Avengers: Infinity War' onthulde tegenover de BBC dat eraan wordt gewerkt.

"Ms. Marvel is in de maak", aldus producer Kevin Feige. "Miss Marvel is een "moslimheld die is geïnspireerd door Captain Marvel. We hebben plannen voor de film zodra we Captain Marvel hebben geïntroduceerd aan de wereld."

Kamala Khan was al het eerste islamtische karakter met een eigen stripboek. De moslima met Pakistaanse roots ontdekt in het verhaal dat veel meer is dan zomaar een tiener in New Jersy. Ze komt tot de vaststelling dat ze verbazende superkrachten bezit, zoals de kracht om van gedaante te veranderen. Kamala Khan verscheen in 2013 voor de eerste keer in een strip van superheldin Captain Marvel, in 2014 kreeg ze dan een eigen verhaal.

Een film rondom Captain Marvel moet in 2019 in de bioscopen verschijnen. Het is de eerste superheldenfilm van Marvel waarin een vrouw de hoofdrol speelt. Actrice Brie Larson zal de rol vertolken.

Marvel is planning to do Miss Marvel after Captain Marvel y’all



Muslims. Prepare to finally be represented. pic.twitter.com/SKFofLDmBt R O D Y ⚡️ IW SPOILERS(@ StaarksHeart) link