Nieuwe Studio 100-film scoort in VK en passeert grens van 1 miljoen pond TDS

10 september 2020

16u15

Bron: Studio 100 0 Film Studio 100 scheert hoge toppen met ‘100% Wolf’, hun nieuwste animatiefilm. In het Verenigd Koninkrijk, waar de nieuwe familieprent al uitgebracht werd, heeft hij aan de kassa’s van de bioscopen de kaap van 1 miljoen pond sterling (109,5 miljoen euro) al bereikt. Zo pronkt de film momenteel op een mooie 5e plaats van meest bezochte films.



Sinds juni is er een nieuwe held in de Studio 100-familie. We maken kennis met Freddy, een onweerstaanbare roze poedel die ervan droomt om een echte weerwolf te worden. ‘100% Wolf’ is een uniek verhaal over vriendschap, mysterie & humor, gebaseerd op het gelijknamige boek van de Australische schrijfster Jayne Lyons.

Lennart Lemmens zal het hoofdpersonage Freddy van een Vlaamse stem zal voorzien. Hij is trouwens in goed gezelschap want ook Phillippe Geubels en Manou Kersting lenen hun stemmen aan een hoofdpersonage. Deze verrassende animatiefilm is vanaf 28 oktober te bewonderen in de Vlaamse, Waalse en Nederlandse filmzalen.