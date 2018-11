Nieuwe ‘Spider-Man’-film krijgt vervolg en meerdere spin-offs KD

27 november 2018

22u14

Bron: Begla 0 Film De 3D-bioscoopfilm ‘Spider-Man: Into the Spider Verse’ moet nog uitkomen, maar er zijn al plannen voor een vervolg. Sony laat weten te werken aan een sequel over de superheld. Ook staan er meerdere spin-offs van de film op de planning.

Het vervolg wordt geproduceerd door Amy Pascal. Phil Lord en Chris Miller, die ook het eerste deel maakten, zullen ook meewerken. Sony denkt aan verscheidene spin-offs van de superheldenfilm. Een daarvan moet een film worden met vrouwelijke personages, de Spider-Women. Deze film moet gaan over drie generaties vrouwen met Spider-krachten.

‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ is vanaf 20 december in de Nederlandse bioscopen te zien. De film speelt zich af in een nieuw Spider-Man-universum. In de Vlaamse versie spreken onder andere Dimitri Vegas en Laura Tesoro een stem in.