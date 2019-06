Nieuwe Spice Girls-film in de maak (en zelfs Posh Spice doet mee!) SD

12 juni 2019

19u25

Bron: THR 0 Film Het is een mooie tijd om fan te zijn van de Spice Girls! Niet alleen zijn Mel B, Emma Bunton, Mel C en Geri Halliwell opnieuw op tournee, maar nu blijkt dat er ook een nieuwe film over de groep in de maak is. Dat meldt The Hollywood Reporter. Zelfs Victoria Beckham zou meewerken.

The Hollywood Reporter laat weten dat Paramount Animation bezig is met een animatiefilm over de bekendste meidengroep ter wereld: de Spice Girls. Zowel Mel B, Emma Bunton, Mel C, Geri Halliwell als Victoria Beckham zouden hun medewerking aan de film al verleend hebben. Dat is opvallend, want Beckham zegde recent nog af voor de tournee van de groep.

De film heeft nog geen titel of een duidelijk afgelijnd verhaal, maar zeker is wel dat het boordevol muziek zal zitten. Zowel de klassiekers als nieuwe nummers komen aan bod. “De Spice Girls hebben een goed idee van wat we aan het ontwikkelen zijn”, vertelt Mireille Soria, directeur van Paramount Animation. “Ze zijn erg betrokken.”

In 1997 kwam al een film over de Spice Girls uit: ‘Spice World’. Hoewel de recensies niet bepaald denderend waren, werd het toch een klassieker bij fans.