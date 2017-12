Nieuwe regisseur voor Queen-film bekendgemaakt: Dexter Fletcher vervangt Bryan Singer MVO

07u06

Bron: ANP 0 EPA Dexter Fletcher Film Dexter Fletcher neemt de regie van Queen-biopic 'Bohemian Rhapsody' over. De 'Eddie The Eagle'-regisseur vervangt daarmee Bryan Singer, die eerder deze week de laan werd uitgestuurd.

Filmstudio FOX ontsloeg Singer maandag vanwege "onverklaarde afwezigheid" op de set. Zijn gedwongen vertrek kwam volgens insiders niet lang na een flinke ruzie met acteur Rami Malek, die Freddie Mercury speelt in de film.

De regisseur reageerde de volgende dag boos op zijn ontslag. Hij beweert dat hij van de set in Londen naar de VS was afgereisd vanwege een ernstig zieke ouder. "Ik wilde niets meer dan deze film afmaken en de erfenis van Freddie Mercury en Queen eren. Maar Fox wilde me die kans niet geven omdat ik tijdelijk mijn gezondheid en die van mijn geliefden op de eerste plaats moest zetten."

De ruzie tussen hem en zijn hoofdrolspeler was volgens Singer allang voorbij. "We hebben creatieve meningsverschillen gehad op de set, maar Rami en ik hebben die achter ons gelaten."