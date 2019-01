Nieuwe reeks speelgoed onthult welke helden ‘Avengers: Endgame’ overleven MVO

21 januari 2019

13u51 0 Film Om eerlijk te zijn, de aap is al veel langer uit de mouw. Maar nu is er nog meer bewijs dat alle personages die stierven in ‘Avengers: Infinity War’ terug tot leven zullen komen. En dat in de vorm van speelgoed.

In de nieuwe speelgoedreeks van Marvel zien we onder andere publieksfavorieten Valkyrie, Spider-Man en Black Panther opnieuw opduiken. Dat betekent dat de figuren hun opwachting zullen maken in de nieuwe film ‘Avengers: Endgame’, gezien het speelgoed daarop gebaseerd is. Uiteraard valt alles met een korrel zout te nemen omdat bepaalde actiefiguren niet uitsluitend op de film gebaseerd zijn, maar ook de trailer van ‘Spider-Man: Far From Home' bevestigt de terugkeer van bepaalde personages.

Het is niet de eerste keer dat er details over het plot van een film op deze manier lekken. Zo gebeurde het bij de ‘Star Wars’-film ‘Solo’ door een kalender, en ook van Disneyfilm ‘Frozen 2' zijn er via Rusland al beelden gelekt omdat de merchandise reeds werd gemaakt.

