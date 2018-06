Nieuwe Pixar-film 'Incredibles 2' verplettert openingsrecord avh

17 juni 2018

20u29

Bron: ANP 0 Film 'Incredibles 2' heeft een onvoorstelbaar openingsweekend achter de rug in de Verenigde Staten. De film over een superheldenfamilie bracht dit weekeinde 180 miljoen dollar op, een record voor een animatiefilm.

Het vorige record was in handen van 'Finding Dory', ook een film van Disney-Pixar. De film over de vergeetachtige vis bracht in 2016 135 miljoen dollar op tijdens het openingsweekeinde. De film doet het niet alleen in de Verenigde Staten goed. Internationaal bracht de animatiefilm nog eens 51,5 miljoen dollar op.

'Incredibles 2' verschijnt op 27 juni in de Belgische zalen.