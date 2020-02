Nieuwe Netflix-serie door makers ‘The End Of The F***ing World’ en ‘Stranger Things’ belooft grote hit te worden LV

10 februari 2020

16u19 2 Film Netflix onthulde zopas de eerste teaser voor ‘I Am Not Okay With This’, een nieuwe serie die eind februari moet verschijnen. Daarin volgen we Sydney en Stanley, die worden gespeeld door ‘IT’-acteurs Sophia Lillis en Wyatt Oleff. De twee tiener proberen zich een weg te banen door het leven op de middelbare school, volwassen worden en hun familie. Alsof dat niet genoeg is, zit Sydney ook met haar seksualiteit en ontdekt ze dat ze mysterieuze superkrachten heeft.

De serie werd gemaakt door de producers en regisseurs van ‘The End of the F***ing World’ en ‘Stranger Things’. Dat zien we ook snel terug in de teaser, die op vlak van sfeer en beeld opvallend veel gelijkenissen vertoont. Op het internet spreken heel wat mensen nu al over de nieuwe hit van 2020.

‘I Am Not Okay With This' is vanaf 26 februari op Netflix te zien en telt 7 afleveringen.