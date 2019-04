Nieuwe (Nederlandse) hoofdrol voor Tom - ‘Over Water’ - Dewispelaere SD

05 april 2019

17u52

Bron: ANP 0 Film Tom Dewispelaere (42) krijgt de hoofdrol in de film ‘Nr. 10' van de Nederlandse regisseur Alex van Warmerdam (66). De twee werken al voor de derde keer samen.

Tom Dewispelaere steekt de grens over en werkt voor de derde keer samen met de Nederlandse regisseur Alex van Warmerdam. Na de films ‘Borgman’ en ‘Schneider vs Bax’ gaan de twee nu samen ‘Nr. 10' maken. De opnames vinden komend najaar en winter plaats in Nederland, België en Duitsland.

‘Nr. 10' gaat over de acteur Günter, die als kind werd teruggevonden in een Duits bos. Hij weet niets over zijn afkomst, maar heeft zich daar ook nooit vragen over gesteld. Op een dag duiken er kompanen van kardinaal Wassinski op, die Günter op de hoogte brengen van zijn ware afkomst.

De film heeft een budget van 5,4 miljoen euro en is daarmee de duurste film die Van Warmerdam ooit maakte. Producent Graniet Film wil daarom een crowdfunding-actie op poten zetten om de laatste nodige gelden te verzamelen. Verwacht wordt dat de film eind 2020 in de Nederlandse bioscopen te zien zal zijn.