Nieuwe Jackass-film aangekondigd voor 2021

19 december 2019

07u08

Bron: The Wrap 2 Film Goed nieuws voor fans van de populaire MTV-serie ‘Jackass’, die van 2000 tot en met 2002 op het muziekkanaal te zien was en waarvan later drie films zijn gemaakt. Er komt in 2021 een nieuwe film, waarmee het 20-jarig jubileum van de show gevierd wordt. Dit meldt The Wrap.

Producent Paramount verspreidde het nieuws, maar wilde verder nog niet ingaan op details. Het is dus nog niet bekend wie van de originele cast zal meedoen aan het project. De film zal op 5 maart 2021 uitkomen. Het is de eerste keer sinds het overlijden van castlid Ryan Dunn dat de Jackass-ploeg weer samenkomt. Dunn overleed in 2011 aan de gevolgen van een auto-ongeluk.



‘Jackass’ werd bedacht door Johnny Knoxville, Jeff Tremaine en Spike Jonze. De show, waarin een groep stuntmannen de meest absurde en gevaarlijke stunts uitvoerden, werd met een vrij laag budget gemaakt, evenals de films, maar bracht wereldwijd miljoenen euro's op.