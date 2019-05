Nieuwe horrorfilm op Netflix maakt kijkers fysiek onwel SD

29 mei 2019

12u10

Bron: The Daily Mail 2 Film ‘The Perfection’, een nieuwe horrorfilm die op streamingwebsite Netflix te zien is, lokt behoorlijk extreme reacties uit bij haar kijkers. Die klagen over misselijkheid, migraine en zelfs braken bij het zien van de enge scènes.

In horrorfilm ‘The Perfection’ neemt een voormalig muzikaal wonderkind (Allison Williams) weer contact op met haar oude mentors, maar die zijn helemaal in de ban van een getalenteerde nieuwe pupil (Logan Browning). Dat lijdt tot ijzingwekkende gebeurtenissen, die fysieke reacties uitlokken bij de kijker.

Dat blijkt alvast uit de reacties van het publiek op sociale media. Zo schrijft iemand: “Ik ben naar ‘The Perfection’ aan het kijken op Netflix, en die scène in de bus maakt me misselijk.” Iemand anders reageert: “Ik krijg migraine door naar ‘The Perfection’ te kijken. Ik wil overgeven.” Nog iemand schrijft: “Net naar ‘The Perfection’ op Netflix gekeken en de hele tijd misselijk geweest. Bloederig en walgelijk.”

Aan de andere kant zijn de meeste kijkers wel waanzinnig enthousiast over de nieuwe horrorfilm, en dan vooral over de verrassende wendingen in het verhaal. De meesten raden zelfs aan om zonder enige kennis over het verhaal de film te bekijken. Wie zich niet onvoorbereid op ‘play’ wil drukken, kan hieronder de trailer bekijken.