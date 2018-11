Nieuwe Hollywoodfilm Matthias Schoenaerts loopt vanaf maart in de bioscoop KD

30 november 2018

11u29

Bron: Rama's Screen 1 Film ‘The Mustang’, de nieuwe Hollywoodfilm met Matthias Schoenaerts (40), loopt vanaf 15 maart 2019 in de Amerikaanse bioscoopzalen.

Matthias Schoenaerts vertolkt in de film het hoofdpersonage Roman, een gevangene in de Amerikaanse staat Nevada die zijn gewelddadige verleden achter zich wil laten. Hij dient verplicht deel te nemen aan een integratiecursus die ervoor moet zorgen dat hij zijn weg terug kan vinden in de maatschappij. Roman wordt geselecteerd voor een programma waarbij hij met wilde paarden moet werken. Eén welbepaalde mustang doet hem z'n eigen menselijkheid inzien.

Andere sterren in de film zijn Connie Britton, Jason Mitchell, Gideon Adlon, Josh Stewaert en Bruce Dern. De prent wordt geregisseerd door Laure de Clermont-Tonnerre en geproduceerd door de legendarische Robert Redford.