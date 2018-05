Nieuwe gooi naar een Oscar? Leonardo DiCaprio en Steven Spielberg plannen ambitieus filmproject TC

18 mei 2018

10u09 0 Film Topacteur Leonardo DiCaprio en regisseur Steven Spielberg zijn volop aan het onderhandelen over een nieuw filmproject. Ze willen een biografische film draaien over de historische figuur Ulysses S. Grant. Een productie waarvan Hollywood nu al voorspelt dat het een Oscar-kandidaat kan worden.

DiCaprio en Spielberg kenden eerder al een succesvolle samenwerking toen ze samen 'Catch Me If You Can' draaiden. Nu richten ze hun pijlen dus op een historische film over de voor Amerikanen legendarische figuur Ulysses S. Grant. Hij was opperbevelhebber van de Noordelijke strijdkrachten tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Later werd hij ook de 18de president van de Verenigde Staten. Leonardo zou de rol van Grant spelen. En dat moet hem volgens filmkenners in Hollywood een kans geven om opnieuw een Oscar te winnen. Historische drama's doen het immer altijd goed bij de leden van de Academy. En al zeker als die film over een figuur als Grant gaat, moet die bij de stemgerechtigde juryleden in de smaak kunnen vallen.