Nieuwe ‘Ghostbusters'-film op komst TDS

16 januari 2019

11u34

Bron: ANP 0 Film Een nieuwe Ghostbusters-film is in ontwikkeling. Regisseur Jason Reitman werkt aan een vervolg op de originele films uit de jaren tachtig. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader Ivan, die de twee inmiddels iconische films destijds voor zijn rekening nam.

Het nieuwe verhaal speelt zich af in de tegenwoordige tijd. Het is nog niet duidelijk of de sterren uit de eerste films, zoals Bill Murray en Dan Aykroyd, terugkeren. De opnames moeten binnenkort van start gaan.

“Ik heb mezelf altijd gezien als de eerste Ghostbusters-fan, sinds ik als zesjarige de set bezocht”, vertelt Jason Reitman tegen Entertainment Weekly. “Ik wil nu een film maken voor alle andere fans.”

In 2016 verscheen de laatste Ghostbusters-film. Dat was een remake van het origineel, met vier vrouwen in de hoofdrol. De eerste films over de speciale dienst die spoken verjaagt, kwamen in 1984 en 1989 uit.