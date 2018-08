Nieuwe film 'Venom' nu al trilogie-materiaal, Tom Hardy ziet het zitten MVO

27 augustus 2018

12u12 1 Film De nieuwe film 'Venom', een spinn-off van Spiderman met Tom Hardy in de hoofdrol, is al meteen hernieuwd voor twee vervolgfilms. Ook al is de eerste prent nog nooit vertoond.

Hardy heeft al getekend voor de volgende installaties van de Marvel-film die volgens producers die meest gewelddadige uit de geschiedenis van de franchise zal worden. Vergeet 'Deadpool', 'Venom' wordt nog véél brutaler.

Marvel heeft nu officieel onthuld dat ze van 'Venom' een trilogie willen maken, net zoals de meeste Spiderman-reeksen die de film voorgingen. Venom is een demonische, buitenaardse schurk, die zich als parasitaire levensvorm vasthecht aan een mens. In dit geval is dat het personage Eddie Brock.

"Het hangt er vanaf hoe de eerste film scoort, natuurlijk, maar ik heb er een goed gevoel bij", aldus Hardy. "Ik speel zowel Venom als Eddie erg graag. Hopelijk mag ik dat nog lang blijven doen."

Het 'Venom'-universum is op geen enkele manier verbonden met andere Spiderman-gerelateerde films die al bij Marvel Studio's verschenen zijn. Het is een nieuwe wereld, gecreëerd in samenwerking met Sony, die alle opties open laat wat het lot van de personages betreft.