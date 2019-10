Nieuwe film van Will Smith dreigt 67 miljoen euro verlies te draaien Redactie

21 oktober 2019

13u00

Bron: ANP 0 Film De film ‘Gemini Man’ duikt in de rode cijfers. Volgens The Hollywood Reporter dreigt de film zo'n 75 miljoen dollar (ongeveer 67 miljoen euro, nvdr.) verlies te draaien.

In ‘Gemini Man’, geregisseerd door Oscarwinnaar Ang Lee, vertolkt Will Smith twee van de hoofdrollen. Hij speelt een sluipschutter in overheidsdienst, die het tijdens een van zijn klussen op moet nemen tegen een jongere versie van zichzelf.

De actiefilm maakt gebruik van een hoop technologische snufjes. Zo is de jonge versie van Smiths personage, Junior, volledig digitaal gecreëerd. Ook is de film geschoten in een 'ultrarealistische' beeldsnelheid: waar veel films 24 beelden per seconde laten zien zijn dat er in ‘Gemini Man’ 120, alhoewel niet alle bioscopen deze techniek ook daadwerkelijk kunnen vertonen.

‘Gemini Man’ kostte zo'n 140 miljoen dollar om te maken, waarna studio's Paramount en Skydance en de twee Chinese investeerders van de film er nog zo'n 100 miljoen tegenaan gooiden voor marketing. De film heeft wereldwijd echter nog maar 119 miljoen opgeleverd. 21 miljoen daarvan kwam uit China, waar de verwachtingen veel hoger waren.