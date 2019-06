Nieuwe film van Christopher Nolan heeft een kostenplaatje van 250 miljoen dollar KD

19 juni 2019

20u45

Bron: ANP 0 Film ‘Tenet’, de mysterieuze nieuwe film van regisseur Christopher Nolan, heeft een budget van 250 miljoen dollar. Dat meldt de filmsite World of Reel op basis van diverse berekeningen in buitenlandse media.

Daarmee evenaart ‘Tenet’ het budget van zijn tot nu toe duurste film, ‘The Dark Knight Rises’. In de nieuwe film, waar inhoudelijk nog niets over bekend is, spelen Robert Pattinson, John David Washington, Michael Caine en Kenneth Branagh de hoofdrollen. Volgens Estlandse media is Nolan momenteel in Tallinn aan het draaien.

De film zou volgende zomer moeten verschijnen.