Nieuwe film Pippi Langkous in de maak SDE

02 oktober 2019

11u04

Bron: Variety 5 Film De avonturen van Pippi Langkous zijn in de toekomst weer te bewonderen in de bioscoop. De producenten van de Paddington-films werken aan een nieuwe bewerking van de populaire Zweedse kinderboekenreeks, meldt Variety woensdag.

Wat het exacte verhaal gaat zijn van de Engelstalige film, is nog niet duidelijk. Wel laten de producenten weten de originele boeken van Astrid Lindgren te willen eren. "Pippi spreekt tot de verbeelding bij zowel volwassenen als kinderen en we vinden het geweldig om haar prachtige verhalen tot leven te kunnen brengen", aldus Didier Lupfer, de CEO van producent Studiocanal. Ook Nils Nyman, de kleinzoon van Astrid Lindgren is blij met de nieuwe films. “In David Heyman (filmproducent, red.), die een indrukwekkend palmares heeft als het aankomt op het tot leven wekken van geweldige literaire werken, en Studiocanal, hebben we een team gevonden dat de waarde van Pippi Langkous begrijpt en waardeert. Ze ontwikkelen films die zowel de speelsheid als de ernst uit de boeken van mijn grootmoeder kunnen weergeven.”

Wanneer de nieuwe Pippi op het witte doek verschijnt, is nog niet bekendgemaakt. De eerste drie boeken over het beroemde ijzersterkte meisje met de rode vlechten verschenen tussen 1945 en 1948. Vervolgens kwam er nog drie korte verhalen en meerdere prentenboeken uit. Pippi's avonturen werden daarnaast meerdere keren verteld in films en televisieseries.