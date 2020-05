Nieuwe film Michaël R. Roskam staat on hold: “Door de actualiteit moeten we de zaak herbekijken” SDE

19 mei 2020

17u57

Bron: HUMO 0 Film Normaal gezien zat regisseur Michaël R. Roskam (47) op dit hoogsteigen moment in Amerika, om er zijn nieuwste film ‘Prince of War’ te draaien. Niet alleen corona gooide roet in het eten, maar ook de actualiteit. Dat vertelt de gevierde regisseur in HUMO.

‘Prince of War’, de nieuwe film van Michaël R. Roskam vertelt het verhaal van Erik Prince, een voormalige Navy Seal die de private beveiligingsorganisatie Blackwater oprichtte. Dat bedrijf staat bekend voor z'n clandestiene praktijken, zoals foltering en moord. De opnames hadden op dit moment van start moeten gaan in Amerika, maar het lot besliste daar anders over. “Nog los van de coronacrisis staat dat project even in de pauzestand”, vertelt Roskam in HUMO. “Zonder al te veel prijs te geven over het scenario: de actualiteit heeft ons gedwongen om de zaak te herbekijken, en al zeker een ander einde te schrijven. Maar dat is nu eenmaal het risico dat je loopt als je een film maakt over een nog levende figuur (Erik Prince, red.), en over een bestaand bedrijf. ‘t Is dus even de kat uit de boom kijken, en zien hoe één en ander evolueert. Enfin, werk genoeg, hoor. En anders haal ik wel mijn filmachterstand in. Een tijdje geleden zag ik ‘Uncut Gems’ met Adam Sandler: sublieme film. Ik was na afloop euforisch zoals ik al lang niet meer euforisch was geweest: ‘Alright, man, I love cinema!’”

