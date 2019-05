Nieuwe film Christopher Nolan heeft een naam SD

22 mei 2019

21u16

Bron: Variety 2 Film De nieuwe film van regisseur Christopher Nolan (48) heeft eindelijk een naam gekregen: ‘Tenet’. Dat meldt Variety. Daarnaast maakte de regisseur ook nog enkele nieuwe acteurs bekend.

‘Tenet’ zal de nieuwe film van Christopher Nolan heten. Volgens het woordenboek is ‘tenet' een van de principes waarop een geloof of theorie is gebaseerd, een leerstelling of dogma dus. Of dat iets met de film te maken heeft, is niet geweten, want Nolan laat bijzonder weinig los over zijn nieuwste project. We weten alleen dat het om een actiefilm gaat die zich zal afspelen in de wereld van de internationale spionage. Er zal in zeven verschillende landen gefilmd worden.

Eerder al werd bekendgemaakt dat de hoofdrollen gespeeld zullen worden door Elizabeth Debicki en Robert Pattinson. Nu wordt ook de rest van de cast ingevuld: Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Clémence Poésy, Dimple Kapadia en Nolan’s vaste acteur Michael Caine doen ook mee. De film zou in juli 2020 verschijnen.