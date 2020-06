Nieuwe film Adil & Bilall en documentaire Rik Torfs krijgen steun van Screen Flanders SDE

11 juni 2020

10u11 0 Film Screen Flanders gaat maar liefst 1.475.000 euro investeren in 10 nieuwe audiovisuele producties. Dat maakte Vlaams minister van Economie Hilde Crevits bekend. Naast enkele buitenlandse (co)producties kunnen ook regisseurs Adil El Arbi & Bilall Fallah en professor Rik Torfs op steun rekenen.

Tien nieuwe projecten krijgen steun van Screen Flanders om gerealiseerd te worden. De steunbedragen in kwestie schommelen tussen 45.000 euro en 275.000 euro per project. In totaal zal Screen Flanders 1.475.000 euro investeren.

Het meest in het oog lopende project is waarschijnlijk ‘Rebel’, de nieuwe langspeelfilm van regisseursduo Adil El Arbi & Bilall Fallah (‘Patser’, ‘Bad Boys For Life’). In de film zoekt Nassim, een 13-jarige Marokkaanse jongen, na de dood van zijn vader naar een eigen identiteit. Zijn moeder Leila probeert hem angstvallig weg te houden van zijn oudere broer Karim, een lokale dealer en gangster. Ondanks zijn jonge leeftijd moet Nassim beslissen hoe de rest van zijn leven er zal gaan uitzien. Adil en Bilall krijgen voor hun film 170.000 euro steun.

Ook opvallend is de documentairereeks ‘Het Vaticaan’. Daarin trekt professor Rik Torfs naar Rome om de schade op te meten aan een instituut dat een onophoudelijke reeks schandalen te verwerken krijgt en z’n kerken ziet leeglopen. Aan de hand van zes essentiële vragen, gerelateerd aan kernproblemen waarmee het instituut worstelt en ter illustratie puttend uit rijke beeldarchieven, onderzoekt hij de these dat het einde van het Vaticaan nakend zou zijn en welke rol de paus in dit potentiële scenario zou vervullen. Kat Steppe (‘Goed Volk’, ‘Taboe’) zal de regie van de reeks voor haar rekening nemen.

Ook deze producties krijgen steun

De Duitse jeugdfilm ‘Immenhof - Das große Versprechen’ is de tweede speelfilm uit de populaire Duitse franchise waar paarden centraal staan. De speelfilm wordt in België gecoproduceerd door Velvet Films en zal met een deels Vlaamse ploeg worden ingeblikt.

‘KI’ is de tweede Duitse jeugdfilm uit deze oproep. Deze film wordt voor Vlaanderen gecoproduceerd door Potemkino Port.

In ‘Onder de Maas’, de nieuwe speelfilm van regisseuse Cecilia Verheyden (‘Zie Mij Graag’, ‘wtFOCK’), volgen we een jonge drugsdealer in zijn poging om voor het eerst een grote deal alleen af te handelen. De film wordt geproduceerd door het Vlaamse productiehuis De Mensen.

In ‘Summerlight, and Then Comes the Night’, gebaseerd op de internationale bestseller van Jón Kalman Stefánsson, vertelt een afgelegen dorpje verhalen over de kleurrijke inwoners van deze afgelegen IJslandse microkosmos. De IJslandse regisseur Elfar Adalsteins zal worden bijgestaan door DOP Frank van den Eeden (‘Girl’, ‘De Patrick’). Polar Bear coproduceert de speelfilm voor Vlaanderen.

Naast vijf speelfilms kunnen ook vier internationale fictiereeksen op de steun van het fonds rekenen: Crossroads, Fractures, Hidden Assets en Renaissances.

In ‘Crossroads’ neemt het leven van topadvocaat Sofie en politiecommissaris Thomas een dramatische wending wanneer hun vijfjarige zoontje Arthur spoorloos verdwijnt. Deze Franse dramareeks naar een idee van de Vlaamse scenarist Paul Piedfort (‘Professor T.’) zal geregisseerd worden door Frank Van Mechelen (‘Salamander’) en worden gedraaid op locatie aan de Vlaamse kust en in Antwerpen.

In de IJslandse dramareeks ‘Fractures’ volgen we spoedarts Kristin die na haar scheiding samen met haar tienerdochter terug intrekt bij haar ouders in een IJslands vissersdorp. De Vlaamse coproducent is het Gentse Lunanime. De postproductie van de reeks zal deels in Vlaanderen worden gerealiseerd.

‘Hidden Assets’ is een karaktergedreven misdaaddrama dat thema’s als familiebanden, macht en de grenzeloze gevolgen van hebzucht verkent. De reeks in regie van Diarmuid Goggins (‘Silent Witness’, ‘Red Rock’) zal zich afspelen in Antwerpen en Dublin. De Vlaamse coproducent is Potemkino Port.

In de dramareeks ‘Renaissances’ komt Florence er na haar harttransplantatie achter dat haar donor Ana geadopteerd was. Deze Franse dramareeks met Boris Van Severen (‘GR5', ‘Baptiste’) in de hoofdrol zal geregisseerd worden door regisseur Frank Van Passel (‘De Smaak van de Keyser’, ‘Het varken van Madonna’). Een twintigtal draaidagen van de reeks zullen plaatsvinden in Antwerpen met een grotendeels Vlaamse crew.