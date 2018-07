Nieuwe eigenaar Weinstein Co. betaalt sterren



07 juli 2018

Bron: ANP 0 Film De film- en televisiesterren die nog uitstaande facturen hebben bij The Weinstein Company krijgen alsnog hun geld. Lantern Entertainment, dat het failliete bedrijf van de gevallen producent Harvey Weinstein overneemt, bereikte hierover een overeenkomst met de filmstudio.

De overnameprijs is verlaagd van 310 miljoen dollar (265 miljoen euro) naar 287 miljoen dollar (245 miljoen euro). Volgens Deadline zou het goed kunnen dat de korting van 23 miljoen dollar dient als achtervang voor eventuele achterstallige betalingen aan sterren. Naast de korting zijn de twee bedrijven het ook eens geworden over de dag van de overname, die waarschijnlijk op 13 juli officieel wordt gemaakt door de rechtbank.

In de documenten rond het bankroet van The Weinstein Co. was een lijst met schuldeisers opgenomen. Die opsomming zou 300 pagina's beslaan, maar namen worden niet genoemd. Uit latere rechtbankpapieren bleek dat onder anderen Robert De Niro, Meryl Streep, George Clooney, Brad Pitt, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Heidi Klum, Bradley Cooper en Quentin Tarantino op deze lijst staan.

Ruzie

Even leek het erop alsof de overname niet zou doorgaan. In voorgaande weken ruzieden The Weinstein Co. en Lantern Entertainment met elkaar. The Weinstein Co. betichtte Lantern Entertainment van contractbreuk terwijl Lantern claimde dat The Weinstein Co. niet eerlijk was geweest over de bestaande schulden.

The Weinstein Co. vroeg in maart faillissement aan. Harvey Weinstein werd afgelopen oktober ontslagen bij de studio, die hij oprichtte met broer Bob, nadat tientallen vrouwen naar voren waren gekomen en de producent beschuldigden van seksueel misbruik.