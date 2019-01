Nieuwe documentaire Michael Jackson weekt hevige reacties los: kijkers verlaten première in shock TDS

26 januari 2019

11u24 10 Film Gisteren sneed het Sundance-filmfestival, het grootste in de VS, zijn nieuwste editie aan. Op het programma stonden heel wat titels, waaronder ‘Leaving Neverland’, een documentaire over Michael Jackson waarin de King of Pop als pedofiel wordt afgeschilderd. De film deed op voorhand al veel stof opwaaien, en deed ook op het festival hevige reacties losweken. Veel kijkers verlieten met een geschokt gevoel de zaal.

In de documentaire komen twee vermeende slachtoffers aan het woord, die zeggen “wel degelijk betast te zijn” door The King of Pop. Het gaat om de 36-jarige Australiër Wade Robson en James Safechuck, de jongen die in 1987 met de zanger in een bekende Pepsi-reclame te zien was. De feiten zouden zich hebben afgespeeld toen de jongens 7 en 10 jaar oud waren. Jackson werd destijds volledig vrijgesproken van alle aanklachten die tegen hem liepen. De twee slachtoffers hielden samen met regisseur Dan Reed ook een vraag/antwoord-sessie na afloop van de vertoning.

Woedend

De familie Jackson was al woedend over het uitkomen van de documentaire. Jackson’s moeder Katherine, zijn kinderen en zijn broers en zussen doen alles om zijn erfgoed te beschermen en zijn intussen zelfs een GoFundMe-actie gestart om geld in te zamelen voor een eigen documentaire, waarin volgens hen “de echte waarheid wordt verteld”.

De politie van festivallocatie Park City in de staat Utah, waar het filmfestival plaatsvindt, vreesde er bovendien voor dat de première uit de hand kon lopen. In een verklaring gaven ze aan uit voorzorg extra personeel te hebben ingeschakeld “in verband met een eventueel protest.”

Verontruste reacties

De documentaire is dus het mikpunt van controverse. Dat bleek ook tijdens en na de voorstelling, toen veel toeschouwers lieten weten serieus verontrust te zijn. “Nu 10 minuten pauze in de vier uur durende documentaire. Wat je ook dacht te weten, de inhoud van deze documentaire is ijzingwekkender dan je je ooit kan inbeelden. En we zitten nog maar in de helft”, schreef filmjournalist Kevin Fallon van website The Daily Beast op Twitter.

“We zijn halfweg de documentaire en ik weet nu al dat ik 400 douches ga moeten nemen om me weer proper te voelen”, aldus David Erlich, de filmrecensent van IndieWire. Ook The Los Angeles Times deelde een verslag: “Er is sprake van een ongelooflijk emotionele reactie bij het publiek. Een kijker in de zaal riep plots dat ook hij als kind werd misbruikt, en dat deze film meer goed voor de wereld zal doen dan Michael f*cking Jackson ooit heeft gedaan”.

Personeel paraat

Er stond overigens personeel paraat voor toeschouwers die het te moeilijk zouden krijgen. Zij hadden flesjes water voorzien en gingen in een zaaltje in gesprek met de geschokte of geëmotioneerde kijkers.