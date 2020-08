Nieuwe ‘Dirty Dancing’-film mét de originele Baby in de maak MVO

07 augustus 2020

21u13

Bron: ANP 1 Film Er gingen al een poosje geruchten rond, maar nu is de kogel dan echt door de kerk. Er komt een vervolg op de jaren ‘80 filmklassieker ‘Dirty Dancing’. En niemand minder dan Jennifer Grey, die de rol van Frances ‘Baby’ Houseman speelde in de originele film, heeft haar medewerking toegezegd. Behalve als actrice treedt ze nu ook op als een van de uitvoerend producenten.

In juli wakkerden de geruchten al aan, wat toentertijd nog werd afgedaan als ‘een van Hollywood’s slechtst bewaarde geheimen’. Maar ondanks dat werd er niks bevestigd, tot nu. “Het wordt net zo’n romantische, nostalgische film als vroeger. Precies dat waar de fans op hopen.”

‘Dirty Dancing’ kwam in 1987 uit en werd een wereldwijde hit. Voor de titelsong ‘(I’ve Had) The Time Of My Life’ werden zowel een Oscar als een Golden Globe in de wacht gesleept.