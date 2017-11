Nieuwe 'Deadpool 2'-trailer is kunstwerkje TC

12u47 0 ap Film Ryan Reynolds stelt hem voor in de vorm van een schilderij.

Veel filmfans kijken nu al reikhalzend uit naar de release van 'Deadpool 2', de tweede prent over de extreem grappige superheld die gespeeld wordt door Ryan Reynolds. Om het wachten al wat te verzachten heeft Marvel nu de eerste trailer op het web losgelaten. En die is, wat dacht je, net zo amusant als de eerste film was. Kunstschilder Deadpool lost pas op het einde van het filmpje enkele beelden uit de tweede film. Maar die maken nu al duidelijk dat het lange wachten tot juni 2018 de moeite waard zal zijn...

Check de trailer hier: