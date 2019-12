Exclusief voor abonnees Nieuwe ‘Charlie’s Angels’ in de bioscoop: “Wij zijn sterke vrouwen die elkaar beter maken” TB

25 december 2019

06u00

Bron: PRIMO 0 Film ‘Charlie’s Angels’ zijn terug! Deze week, op kerstdag, komt de nieuwste film van de drie sexy detectives uit en die wordt heel anders dan de klassieker met Cameron Diaz, Drew Barrymore en Lucy Liu. Naomi Scott (26), Ella Balinska (23) en Kristen Stewart (29) zijn de nieuwe engeltjes van Charlie. “ We zijn sterke vrouwen die elkaar beter maken”, schrijft PRIMO.

Elizabeth Banks regisseert de nieuwe generatie stoere Angels, die werkt voor de mysterieuze Charles Townsend. De Townsend Agency is wereldwijd aan het uitbreiden en meerdere teams met slimme, zwaar getrainde badass vrouwen worden geleid door verschillende Bosleys. En Elizabeth Banks, die we kennen uit films als ‘The Hunger Games’ en ‘Pitch Perfect’, is er één van.

Het verhaal? Als een jonge IT-er waarschuwt voor een gevaarlijke technologie, komen de Angels in actie en zetten zij hun levens op het spel om de wereld te redden. In ’n notendop. De film moet het vooral hebben van zijn actiescènes. En van zijn hoofdrolspeelsters natuurlijk. We stellen de nieuwe engeltjes graag aan u voor.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis