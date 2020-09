Nieuwe ‘Borat’-film op komst: Trump en Epstein zijn wellicht het doelwit Redactie

30 september 2020

08u11

Bron: De Morgen 0 Film Volgens The Guardian zit er een vervolg op de succesvolle ‘Borat’-film uit 2006 aan te komen. Meer nog, de opnames zouden al achter de rug zijn en een voorlopige titel werd reeds geregistreerd bij de Writers Guild America.

‘Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan’, dat is de titel van de nieuwe film die komiek Sacha Baron Cohen heeft ingediend bij Writers Guild America.

Eerder kwam Collider al met het nieuws op de proppen dat er een vervolgfilm op het succesvolle origineel uit 2006 zou komen. Volgens de filmwebsite waren de opnames zelfs al achter de rug en getoond aan een testpubliek. Aangezien het typetje van Cohen te populair geworden is, dient hij voor zijn nieuwe film ‘undercover’ te gaan.

Afgelopen maand raakte ook bekend dat Rudy Giuliani Baron Cohen had aangegeven aan de politie omdat hij voor een interview zijn kantoor binnenwandelde in een roze bikini. “Die persoon kwam al schreeuwend binnen, dus dacht ik dat het ofwel een grap ofwel een soort afpersing moest zijn, dus belde ik de politie”, vertelde Giuliani aan Page Six.

Volgens Film Stage zou Borat 2 daarnaast ook focussen op de coronapandemie en de band tussen Donald Trump en Jeffrey Epstein. Zo werd Baron Cohen gespot tijdens een bijeenkomst van extreem rechts waar hij 500 mensen liet meezingen met een liedje met de lyrics ‘Obama, what we gotta do, inject him with the Wuhan flu’.

De tenenkrullende fratsen van Borat in de eerste film brachten wereldwijd 262 miljoen dollar op. Daarmee deed die het een pak beter dan ‘Bruno’ (138 miljoen) en ‘The Dictator’ (179 miljoen). Sacha Baron Cohen hield er ook een Golden Globe en een Oscarnominatie voor beste script aan over. Wanneer de nieuwe film in de zalen te zien zal zijn, is nog niet geweten.