Nieuwe animatiefilm van Disney en Pixar speelt zich af aan Italiaanse Rivièra SDE

31 juli 2020

08u10

Bron: Variety 0 Film Volgende zomer brengen Pixar en Disney een nieuwe animatiefilm uit: ‘Luca’. Het coming-of-age verhaal zal zich afspelen in het zonnige Italië. Dat maakt Disney bekend op Twitter.

‘Luca' vertelt het verhaal van een jongen die aan de Italiaanse Rivièra woont en er avonturen beleeft met z'n beste vriend. Maar hij verbergt ook een geheim: hij is eigenlijk een zeemonster uit een andere wereld die zich vlak onder het wateroppervlak bevindt.

Voor regisseur Enrico Casarosa is het een erg belangrijke film, vertelt hij aan Variety. “Dit is een erg persoonlijk verhaal voor me. Niet alleen omdat het zich afspeelt aan de Italiaanse Rivièra waar ik opgroeide, maar ook omdat de viering van vriendschap de basis vormt van deze film. Vriendschappen uit onze jeugd bepalen vaak wie we willen worden. Die banden vormen de kern van dit verhaal. Dus naast de schoonheid en charme van de Italiaanse kust, zal onze film ook gekenmerkt worden door een onvergetelijk zomers avontuur dat Luca fundamenteel zal veranderen."

‘Luca' zou op 18 juni 2021 in de zalen moeten komen. De eerstvolgende Pixar-film, ‘Soul’, had normaal gezien in juni 2020 moeten verschijnen, maar de release daarvan is door het coronavirus uitgesteld naar november. De film vertelt het verhaal van een muziekleraar (Jamie Foxx) die ervan droomt om jazzmuzikant te worden. Maar dan krijgt hij een ongeval, waarbij z'n ziel z'n lichaam verlaat.