Nieuw prijsbeest voor Netflix? ‘The Two Popes’ geselecteerd voor Toronto International Film Festival MVO

23 juli 2019

20u49 0 Film Het Toronto International Film Festival heeft vandaag bekendgemaakt dat de film ‘The Two Popes’ officieel is geselecteerd voor de komende editie. Misschien wordt die film wel het volgende grote succesverhaal van Netflix, na Oscarwinnaar ‘Roma’.

De Netflix Original film ‘The Two Popes’ is een intiem portret over één van de meest dramatische overgangen van machtsposities in de afgelopen 2000 jaar, geïnspireerd op ware gebeurtenissen. De film is gemaakt door de Academy Award-genomineerde regisseur van ‘City of God’, Fernando Meirelles en drievoudige Academy Award-genomineerde scenarist Anthony McCarten.

De aandacht voor de prent zou wel eens de voorbode kunnen zijn van een nieuw, succesvol prijzenseizoen zoals bij ‘Roma’, de Mexicaanse film onder regie van Alfonso Cuarón die in 2018 de Oscar voor ‘Beste Buitenlandse Film’ won.

Het verhaal

Gefrustreerd door de koers die de Katholieke kerk vaart, vraagt kardinaal Bergoglio (Jonathan Pryce) toestemming van paus Benedictus (Anthony Hopkins) om in 2012 met pensioen te gaan. In plaats van het ontslag te aanvaarden, roept de introverte paus Benedictus, geconfronteerd met laster en gebrek aan zelfvertrouwen, zijn meedogenloze criticaster en toekomstige opvolger van Rome op om een geheim te onthullen dat de fundamenten van de katholieke kerk op haar grondvesten doet schudden. Achter de Vaticaanse muren begint een tweestrijd tussen traditie en vooruitgang, schuld en vergeving. Onderwijl proberen deze twee zeer verschillende mannen hun eigen verleden het hoofd te bieden om op die manier een gemeenschappelijke basis te vinden en een toekomstperspectief te creëren voor de kerk en haar miljard volgers wereldwijd.

‘The Two Popes’ zal later dit jaar te zien zijn op Netflix.