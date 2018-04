In Hollywood kan het: film over lesbische romance in joods-orthodoxe gemeenschap op komst TDS

20 april 2018

13u19

Bron: Cinemien 0

Bij ons is er heel wat commotie rond de ultraorthodoxe jood Aron Berger, die weigert vrouwen een hand te schudden. In Hollywood gaan ze een stapje verder: op 13 juni verschijnt de film 'Disobedience' in de zalen, over een lesbische romance in een joods-orthodoxe gemeenschap. De gemoederen laaien hoog op wanneer ze de grenzen opzoeken van hun geloof en seksualiteit. Het scenario werd geschreven door Sebastián Lelio en Rebecca Lenkiewicz en is gebaseerd op de gelijknamige roman van Naomi Alderman. De hoofdrollen zijn voor Rachel Weisz, Rachel McAdams en Alessandro Nivola.