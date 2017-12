Niet te missen voor gamers: deze nieuwe Spielberg-trailer zit vol oude favorieten MVO

De 'Ready Player One' zit vol referenties naar favoriete games. Film De trailer voor de nieuwe Spielberg-film 'Ready Player One' zit vol referenties naar favoriete games. We zien onder andere knipoogjes naar King Kong, Batman, Back to the Future, Iron Giant, Street Fighter, Speed Racer en Overwatch. Kan u ze allemaal terugvinden?

De film is gebaseerd op een science fiction boek van Ernest Cline. Het plot gaat als volgt: Wanneer de oprichter van de virtual reality-wereld OASIS sterft, stuurt hij een videoboodschap de wereld in. Hij daagt al zijn spelers uit om een verborgen schat in het spel te vinden. De winnaar erft zijn volledige fortuin. De jonge hoofdrol Wade Watts vindt de eerste hint, en gaat op zoek...