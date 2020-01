Niet ‘Frozen’ maar kerstfilm ‘Klaus’ is grote winnaar bij de Annie Awards SDE

26 januari 2020

11u50

Niet 'Frozen 2' of 'Missing Link' maar de Netflix-kerstfilm 'Klaus' is de grote winnaar geworden bij de Annie Awards, de filmprijzen voor het beste werk binnen de animatiewereld. 'Klaus' won verrassend genoeg in alle zeven categorieën waar de film voor genomineerd was, waaronder beste animatie en beste regie.

‘Frozen 2' en ‘Missing Link’ waren vooraf tot de grote favorieten bestempeld met ieder acht nominaties. ‘Frozen’ won zaterdag in Los Angeles twee prijzen, terwijl de makers van ‘Missing Link’ met lege handen naar huis gingen.

‘Klaus’ is ook genomineerd voor de Oscar voor beste animatie en maakt een goede kans om die prijs te winnen. De winnaar van de Annie Award voor beste film wint doorgaans ook de Oscar voor beste animatie. In de 18 jaar dat de prijs wordt uitgereikt kon de Annie-winnaar 13 keer een Oscar ophalen.