Niet alle acteurs werden rijk van het succes: Percy Wemel uit 'Harry Potter' blijft achter met financiële kater

31 december 2019

10u26

Bron: Daily Mail 0 Film Zowat iedereen leerde Chris Rankin (36) kennen als Percy Wemel - of Percy Weasley. De Britse acteur speelde Ron Wemels oudere broer in alle acht films uit de Potter-franchise. Op amper 16-jarige leeftijd werd hij gecast voor de rol, maar in tegenstelling tot veel andere acteurs verging het hem na de opnames veel minder goed. Omdat hij geen ander werk kon vinden, bleef Chris achter met een financiële kater.

Het is een schril contrast: terwijl Daniel Radcliffe (29) als Harry Potter, Emma Watson (29) als Hermelien Griffel/Hermione Granger en Rupert Grint (30) als Ron Wemel/Ron Weasley miljoenen verdienden aan hun rol en naar het sterrendom werden gekatapulteerd, zag de toekomst er voor Chris Rankin veel minder rooskleurig uit. Hij kon geen ander werk meer vinden en had al snel de grootste moeite om zijn rekeningen en facturen te betalen.

“Mensen weten wel dat sommige acteurs niet veel verdienen, er is niet veel werk en er zijn veel werkloze acteurs”, zegt Chris in een interview met Daily Mail. “Maar er is dat verkeerd denkbeeld, dat als je een acteerjob hebt met veel aanzien, je enorm veel verdient en je schaapjes op het droge hebt.” Omdat de acteur geen andere aanbiedingen meer kreeg, ging hij aan de slag als barman in een café in Monmouth, een plaats in Wales. “Ik was er constant mee bezig, maar ik had een baan nodig omdat ik rekeningen had om te betalen.”

Bijverdienste

Rankin wist zijn penibele financiële situatie intussen wel te stabiliseren. Na zijn job in de kroeg kreeg hij de kans om achter de schermen te werken van de reeksen ‘A Discovery of Witches’, ‘Downton Abbey’ en ‘Atlantis’. Momenteel staat hij op de planken van een theaterversie van ‘The Wizard of Oz’, en de acteur pikt nog gretig elk graantje mee van het immense Harry Potter-succes. Hij vliegt drie tot vier keer per jaar naar Amerika om enkele Harry Potter-bijeenkomsten en Comicons bij te wonen en fans te ontmoeten.

“Percy was best een leuk onderdeel van mijn leven, omdat het klein genoeg was om mij niet helemaal in te palmen. Maar in feite deed het dat toch. Warner Bros en Harry Potter zijn er nog steeds en het succes loopt verder, dus eigenlijk heeft het mijn leven wel overgenomen, maar op de best mogelijke manier. Er zijn nog altijd nieuwe mensen die Harry Potter ontdekken en dus ook mij ontdekken - hoewel het een compleet andere ik is. Ik ben inmiddels een 36-jarige, geen jongere versie van 16.”