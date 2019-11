Nicolas Cage speelt hoofdrol in film over ... Nicolas Cage SDE

Nicolas Cage (55) wist de laatste jaren niet echt veel indruk te maken op het witte doek, maar zijn volgende rol is hem letterlijk op het lijf geschreven. De acteur zal namelijk niemand minder dan Nicolas Cage spelen in een film over - jawel - Nicolas Cage.

‘The Unbearable Weight of Massive Talent’, dat is de bescheiden - kuch - titel van de film over Nicolas Cage die in de maak is. Dat ontdekte The Hollywood Reporter. In de film wil Cage wanhopig een rolletje in de nieuwe Tarantino-film versieren, terwijl hij tegelijkertijd ook de relatie met zijn tienerdochter probeert te verbeteren. Ondertussen praat hij ook nog met een egoïstische versie van zichzelf uit de jaren negentig, die hem uitlacht omdat hij zoveel slechte films gemaakt heeft. Cage, die erg veel schulden heeft, zegt dan maar toe om op het feestje van een Mexicaanse miljardair te verschijnen. Die is fan van zijn werk en hoopt hem een zelfgeschreven scenario te laten zien.

‘The Unbearable Weight of Massive Talent’ zou knipogen bevatten naar het eerder werk van de echte Cage, zoals ‘Leaving Las Vegas’, ‘Face-Off’ en ‘Gone in 60 Seconds’. Het scenario werd geschreven door Tom Gormican and Kevin Etten, respectievelijk gekend voor ‘That Awkward Moment' en ‘Ghosted’. Eigenlijk was het niet de bedoeling dat er effectief een film van zou komen, maar werd het gebruikt om deuren te openen. Toen de interesse steeg, rees ook het idee om het scenario aan Nicolas Cage zelf te tonen. Gormican schreef dus een brief naar de acteur, waarin hij vertelde dat de Amerikaan het scenario als een liefdesbrief moest beschouwen, en niet als iets dat hem voor schut zette. Veel overtuiging had de acteur niet nodig: amper een paar weken later verbond hij zich al tot het project. Er wordt trouwens verwacht dat Cage er ook een behoorlijke duit aan zal verdienen: gelijk aan de sommen die hij op zijn hoogtepunt ten tijde van ‘Con Air’ en ‘National Treasure’ kreeg (zo’n 20 miljoen dollar).

Het riante salaris zal welkom zijn, want de acteur staat te boek als koopverslaafd, met een voorkeur voor vreemde en vooral peperdure objecten. Zo was hij op een gegeven moment de eigenaar van vijftien huizen, verspreid over de hele wereld, inclusief een kasteel dat 8 miljoen dollar waard was. Ook kocht hij twee eilanden in de Bahama’s. Naar verluidt was hij ook de gelukkige eigenaar van een skelet van een dinosaurus, gekrompen hoofden van pygmeeën en een graf in de vorm van een piramide in New Orleans. Daar is hij overigens ook de eigenaar van een riant onderkomen vol geesten, vermoedelijk van slaven die door een seriemoordenares in het landhuis om het leven zouden zijn gebracht. Daarnaast had Cage een voorkeur voor exotische dieren. Niet alleen bezat hij ooit twee witte cobra’s, ook een octopus, een haai en een krokodil behoorden tot zijn collectie. Tel daarbij nog een riant wagenpark en je weet: die cheque gaat van pas komen.