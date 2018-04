Nicolas Cage: "Nog drie à vier jaar en dan stop ik met acteren"

DBJ

19 april 2018

17u02 0 Film Nicolas Cage (54) is van plan te stoppen met acteren en in plaats daarvan achter de camera te stappen. De filmster heeft bijna honderd acteerrollen vervuld tijdens zijn succesvolle carrière, maar is nu klaar om het acteren op te geven en regisseur te worden.

Cage vertelde The Blast tijdens een interview in Puerto Rico over zijn nieuwe film Primal het volgende: "Als we het hebben over productie en regie, dan ja, ik ga weer produceren. Mijn bedrijf, Saturn Films, is betrokken bij alle films die ik momenteel maak. In de toekomst kijk ik uit naar regisseren, want op dit moment ben ik vooral een acteur. Daar wil ik de komende drie of vier jaar mee doorgaan en daarna wil ik meer gaan focussen op regisseren."

Het bedrijf van Cage is nu bezig met vijf films - 'Between Worlds', 'Running with the Devil', 'Primal', 'A Score to Settle' en 'The Croods 2', die allemaal verwacht worden voor 2020.