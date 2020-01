Nicolas Cage adviseert ‘Marriage Story’ bij huwelijksproblemen: “Elk koppel zou hem verplicht moeten bekijken” MVO

16 januari 2020

17u16

Ook Nicolas Cage heeft genoten van het veelgeprezen Netflix-drama Marriage Story. De acteur denkt zelfs dat de film over een koppel dat in scheiding ligt kijkers met huwelijksproblemen kan helpen.

“Ik denk dat het een heel belangrijke film is”, aldus de 56-jarige Nicolas. “Ik denk dat iedereen die alleen al nadenkt over een scheiding - inclusief hun gezin - verplicht zou moeten worden hem te bekijken.”

Voor de acteur was ‘Marriage Story’ met vier gestrande huwelijken herkenbaar. “Ik heb het meegemaakt en familierecht is absoluut het heftigst.”

Flitshuwelijk

Nicolas scheidde vorig jaar van Erika Koike na maar liefst vier dagen. De acteur en de visagiste gaven elkaar na een relatie van ruim een jaar het jawoord in Las Vegas. Vier dagen na de bruiloft vroeg Nicolas al een nietigverklaring aan omdat ze volgens hem dronken waren en niet wisten wat ze deden. Ook zou Erika niet eerlijk zijn geweest over een relatie met een ander en haar criminele verleden. De scheiding was na 69 dagen afgerond.

Voor Nicolas was het niet zijn enige flitshuwelijk. In 2002 hield hij het slechts drie maanden vol met Lisa Marie Presley. Zijn huwelijken met Patricia Arquette (zes jaar) en Alice Kim (twaalf jaar) waren succesvoller.